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20:49 (мск), источник: РИА Новости

МЧС спасло 21 рыбака на Финском заливе

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. МЧС спасло 21 рыбака в Выборгском районе Ленинградской области, которых на Финском заливе отрезала от берега трещина на льду, сообщается на сайте ведомства.

Источник: РИА Новости

«Сегодня в Выборгском районе Ленинградской области успешно завершилась операция по спасению 21 рыбака. На акватории Финского залива образовалась трещина, которую рыбаки-любители не могли преодолеть самостоятельно, находясь в 500 метрах от берега», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в операции участвовало уникальное судно на воздушной подушке «Хивус». Все рыбаки были переправлены на берег, их здоровью ничего не угрожает, сообщает МЧС.

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