В Краматорске две школьницы отравились портвейном

В Краматорске Донецкой обл. две ученицы 9 класса отравились алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение от жителей дома по ул. Беляева о том, что у дома они нашли двух девочек с признаками алкогольного опьянения, которые находились в бессознательном состоянии в сугробе, поступило в полицию 14 января. По приезду скорой помощи девушек госпитализировали в детскую реанимацию ДТМО с диагнозом «бытовая алкогольная интоксикация».

Оказалось, что подростки — ученицы 9 класса одной из школ города. Правоохранители, проведя необходимые мероприятия, установили, что девушки употребляли спиртное вместе с 17-летним двоюродным братом одной из них. Парень купил алкоголь торговом ларьке на местном рынке.

После оказания медицинской помощи жизни детей ничего не угрожает. Событие внесено в журнал единого учета, решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 184 КУоАП), равно как и торговое заведение, который продало спиртное несовершеннолетним.

Напомним, ранее в Харькове семья отравилась неизвестным веществом.