Неизвестные подожгли флаг Украины в Днепропетровской области

В 95 квартале Кривого Рога Днепропетровской области, возле стелы с фотографиями погибших воинов АТО, неизвестные подожгли флаг Украины. Об этом проинформировали активисты Кривого Рога в социальной сети.

Активисты сразу вызвали патрульных и работников СБУ. Как сообщили в патрульной полиции Кривого Рога, происшествие произошло сегодня ночью. Ведется следствие. Подробности выясняются.