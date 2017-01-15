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22:58 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Неизвестные подожгли флаг Украины в Днепропетровской области

Правоохранители ищут злоумышленников.

Источник: Telegraf.com.ua

В 95 квартале Кривого Рога Днепропетровской области, возле стелы с фотографиями погибших воинов АТО, неизвестные подожгли флаг Украины. Об этом проинформировали активисты Кривого Рога в социальной сети.

Активисты сразу вызвали патрульных и работников СБУ. Как сообщили в патрульной полиции Кривого Рога, происшествие произошло сегодня ночью. Ведется следствие. Подробности выясняются.

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