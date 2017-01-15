Во Львовской обл. поезд насмерть сбил человека

В субботу, 14 января, электропоезд «Львов — Ужгород» смертельно травмировал человека во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

«В 17:10 на железнодорожном перегоне “Навария — Щирец” Пустомытовского района, на 1500 км, пассажирским электропоездом № 829 сообщением “Львов — Ужгород” был смертельно травмирован житель г. Пустомыты, 1959 г. р. Задержка движения железнодорожного транспорта составила 15 мин.», — говорится в сообщении.

Причины происшествия выясняются. Проводится доследственная проверка.

Напомним, ранее в Харьковской обл. поезд насмерть сбил мужчину.