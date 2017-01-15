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23:15 (мск), источник: Nur.kz

В Шымкенте нашли труп дальнобойщика из Турции

54-летний водитель скончался в бане одного из мотелей Шымкента.

Источник: Nur.kz

Смерть иностранца, которую теперь, скорее всего, будут расследовать полицейские, произошла в ночь с 13 на 14 января, передает TVK.

Как сообщает издание, 54-летний турецкий водитель скончался в бане одного из мотелей Шымкента, где обычно останавливаются для краткого отдыха дальнобойщики.

Гражданин Турции, 1962 года рождения, вместе с напарником из Грузии остановился на отдых вечером 13 января. Как сообщили очевидцы, после обильного возлияния спиртных напитков грузин отправился спать, а его напарник из Турции, видимо, решил попариться в бане.

Под утро администратор отеля стала будить водителей, однако дверь никто не открывал. Когда охранники взломали дверь сауны, выяснилось, что турок мертв.

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