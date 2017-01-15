СМИ сообщили об аварийной посадке самолета Lufthansa в Домодедово

По словам собеседника агентства, самолет летел в Москву из Франкфурта. На подлете к столице экипаж воздушного судна сообщил «о перегреве с дальнейшим повреждением лобового стекла», а также «о возможном возгорании», которое «удалось ликвидировать своими силами». Самолет «благополучно» сел в Домодедово, добавил источник. В результате случившегося никто не пострадал.