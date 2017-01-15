СМИ сообщили об аварийной посадке самолета Lufthansa в Домодедово
Самолет А320 немецкой авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Самолет А320 немецкой авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, самолет летел в Москву из Франкфурта. На подлете к столице экипаж воздушного судна сообщил «о перегреве с дальнейшим повреждением лобового стекла», а также «о возможном возгорании», которое «удалось ликвидировать своими силами». Самолет «благополучно» сел в Домодедово, добавил источник. В результате случившегося никто не пострадал.
Данные онлайн-табло аэропорта Домодедово сообщают, что самолет, совершавший рейс LH 1452 из Франкфурта, приземлился в аэропорту в 22:37 мск. Планировалось, что он прибудет в Домодедово в 22:25.
В конце октября 2016 года самолет Lufthansa, следовавший по маршруту