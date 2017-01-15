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15 января, источник: РБК

СМИ сообщили об аварийной посадке самолета Lufthansa в Домодедово

Самолет А320 немецкой авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник: AP 2016

По словам собеседника агентства, самолет летел в Москву из Франкфурта. На подлете к столице экипаж воздушного судна сообщил «о перегреве с дальнейшим повреждением лобового стекла», а также «о возможном возгорании», которое «удалось ликвидировать своими силами». Самолет «благополучно» сел в Домодедово, добавил источник. В результате случившегося никто не пострадал.

Данные онлайн-табло аэропорта Домодедово сообщают, что самолет, совершавший рейс LH 1452 из Франкфурта, приземлился в аэропорту в 22:37 мск. Планировалось, что он прибудет в Домодедово в 22:25.

В конце октября 2016 года самолет Lufthansa, следовавший по маршруту Франкфурт-на-Майне — Орландо, совершил экстренную посадку в аэропорту Гандера канадской провинции Ньюфаундленд. Как сообщало издание Die Welt со ссылкой на представителя компании, причиной экстренной посадки стало сообщение пилотов о задымлении в кабине.

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