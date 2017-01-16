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00:42 (мск), источник: Интерфакс

Спасатели обнаружили тело третьего пропавшего в Краснодаре ребенка

Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Спасатели обнаружили тело третьего пропавшего на реке в Краснодаре ребенка, им осталось найти еще одного.

Источник: РИА "Новости"

«Поднято на поверхность тело третьего погибшего ребенка, еще одного удалось спасти, поиски последнего пропавшего продолжаются», — сказал источник.

Ранее были найдены тела двух детей.

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Накануне пятеро школьников в возрасте 13−14 лет возвращались домой с прогулки возле поселка Садовод Тимашевского района. Решив сократить путь, они пошли по льду на реке, в результате чего все провалились под лед. Одному подростку удалось спастись.

Для поисков сформирована группировка общей численностью 80 человек и 22 единицы техники, в том числе четыре лодки. На месте организована работа межведомтсвенного штаба, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по краю.

В связи с произошедшим губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение оперативным службам вести круглосуточный поиск пропавших подростков. Также губернатор поручил оказать семьям детей всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Профильным ведомствам поручено организовать в образовательных учреждениях совместно с МЧС дополнительную разъяснительную работу о поведении на льду.

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