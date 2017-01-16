Спасатели обнаружили тело третьего пропавшего в Краснодаре ребенка
Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Спасатели обнаружили тело третьего пропавшего на реке в Краснодаре ребенка, им осталось найти еще одного.
Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Спасатели обнаружили тело третьего пропавшего на реке в Краснодаре ребенка, им осталось найти еще одного.
«Поднято на поверхность тело третьего погибшего ребенка, еще одного удалось спасти, поиски последнего пропавшего продолжаются», — сказал источник.
Ранее были найдены тела двух детей.
Накануне пятеро школьников в возрасте 13−14 лет возвращались домой с прогулки возле поселка Садовод Тимашевского района. Решив сократить путь, они пошли по льду на реке, в результате чего все провалились под лед. Одному подростку удалось спастись.
Для поисков сформирована группировка общей численностью 80 человек и 22 единицы техники, в том числе четыре лодки. На месте организована работа межведомтсвенного штаба, сообщила
В связи с произошедшим губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение оперативным службам вести круглосуточный поиск пропавших подростков. Также губернатор поручил оказать семьям детей всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Профильным ведомствам поручено организовать в образовательных учреждениях совместно с МЧС дополнительную разъяснительную работу о поведении на льду.