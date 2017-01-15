Житель Ингушетии застрелил сына из-за его возможной связи с преступниками

По предварительным данным, инцидент произошел в Назрани. ​

Отец обнаружил у своего сына огнестрельное оружие и потребовал объяснений, заподозрив его в участии в незаконных вооруженных формированиях.

В ходе конфликта мужчина застрелил сына. От полученных травм молодой человек скончался. По данным источника, погибший был 1991 года рождения.

Агентство отмечает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.