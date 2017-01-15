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01:14 (мск), источник: РБК

Житель Ингушетии застрелил сына из-за его возможной связи с преступниками

В Ингушетии мужчина застрелил сына, заподозрив его в связях с преступными группировками. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, инцидент произошел в Назрани. ​

Отец обнаружил у своего сына огнестрельное оружие и потребовал объяснений, заподозрив его в участии в незаконных вооруженных формированиях.
источник в полиции

В ходе конфликта мужчина застрелил сына. От полученных травм молодой человек скончался. По данным источника, погибший был 1991 года рождения.

Агентство отмечает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

Комментарии
1
Антилицемер
Если это действительно так, то отец молодец. Хоть и тяжело ему сейчас.
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