Житель Ингушетии застрелил сына из-за его возможной связи с преступниками
В Ингушетии мужчина застрелил сына, заподозрив его в связях с преступными группировками. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в силовых структурах.
В Ингушетии мужчина застрелил сына, заподозрив его в связях с преступными группировками. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в силовых структурах.
По предварительным данным, инцидент произошел в Назрани.
Отец обнаружил у своего сына огнестрельное оружие и потребовал объяснений, заподозрив его в участии в незаконных вооруженных формированиях.
В ходе конфликта мужчина застрелил сына. От полученных травм молодой человек скончался. По данным источника, погибший был 1991 года рождения.
Агентство отмечает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.