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02:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Найдены тела всех 4 утонувших подростков в Краснодарском крае

Найдено тело четвертого подростка, провалившегося под лед реки Кирпили в Краснодарском крае.

Об этом сообщили РИА Новости в ночь на понедельник, 16 января, в Южном региональном центре МЧС России.

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«В 01:26 по Москве спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда нашли тело четвертого погибшего подростка. Поисково-спасательные работы будут на этом прекращены», — отметили в ведомстве.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 января, в районе поселка Садовод Тимашевского района. Подростки в возрасте 13−14 лет возвращались домой с прогулки. Решив сократить путь, они пошли по льду на реке и провалились.

Один ребенок был спасен, вечером и ночью были найдены тела остальных. Поисками занималась группа спасателей из 80 человек, были задействованы 22 единицы техники.

По факту произошедшего начали проверку органы Следственного комитета России и прокуратуры.

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