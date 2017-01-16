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03:31 (мск), источник: Губерния онлайн

Уголовник угнал машину у жителя Хабаровского края

В Вяземском у местного жителя угнали машину. Мужчина ночевал у знакомого. Свою иномарку потерпевший припарковал во дворе дома приятеля. Этим воспользовался злоумышленник.

Фигурант был знаком с приятелем заявителя. Накануне он выпивал вместе с мужчинами. Проснувшись утром, злоумышленник украл ключи из кармана потерпевшего и уехал на его машине. Ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Ранее 44-летний фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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