Уголовник угнал машину у жителя Хабаровского края

Фигурант был знаком с приятелем заявителя. Накануне он выпивал вместе с мужчинами. Проснувшись утром, злоумышленник украл ключи из кармана потерпевшего и уехал на его машине. Ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Ранее 44-летний фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.