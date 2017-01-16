Уголовник угнал машину у жителя Хабаровского края
В Вяземском у местного жителя угнали машину. Мужчина ночевал у знакомого. Свою иномарку потерпевший припарковал во дворе дома приятеля. Этим воспользовался злоумышленник.
В Вяземском у местного жителя угнали машину. Мужчина ночевал у знакомого. Свою иномарку потерпевший припарковал во дворе дома приятеля. Этим воспользовался злоумышленник.
Фигурант был знаком с приятелем заявителя. Накануне он выпивал вместе с мужчинами. Проснувшись утром, злоумышленник украл ключи из кармана потерпевшего и уехал на его машине. Ущерб составил около 200 тысяч рублей.
Ранее 44-летний фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на