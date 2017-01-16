Житель Владивостока лишил супругу полумиллиона долларов

Следователь отдела полиции № 1 (Ленинский район) УМВД по Владивостоку окончил работу над уголовным делом по обвинению владивостокца в причинении особо крупного ущерба.

Следствие установило: находясь в браке, гражданин ввел в заблуждение сотрудников ЗАГСа, оформив свидетельство о расторжении брака и используя при этом подложную выписку из решения мирового судьи. Впоследствии он распорядился совместно нажитым имуществом без согласия жены. В результате мужчина причинил особо крупный ущерб своей супруге на сумму свыше 34 миллионов рублей.

При осмотре документов установлено, что они содержат ложные сведения о вступлении в силу решения мирового судьи. Сделки признаны недействительными.

В отношении 54-летнего жителя Владивостока следователем возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путём обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное с причинением особо крупного ущерба». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Расследование завершено. В ходе следствия доказана причастность обвиняемого к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд.