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03:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Житель Владивостока лишил супругу полумиллиона долларов

Во Владивостоке завершено уголовное дело о причинении особо крупного ущерба, пишет ИА Дейта.

Следователь отдела полиции № 1 (Ленинский район) УМВД по Владивостоку окончил работу над уголовным делом по обвинению владивостокца в причинении особо крупного ущерба.

Следствие установило: находясь в браке, гражданин ввел в заблуждение сотрудников ЗАГСа, оформив свидетельство о расторжении брака и используя при этом подложную выписку из решения мирового судьи. Впоследствии он распорядился совместно нажитым имуществом без согласия жены. В результате мужчина причинил особо крупный ущерб своей супруге на сумму свыше 34 миллионов рублей.

При осмотре документов установлено, что они содержат ложные сведения о вступлении в силу решения мирового судьи. Сделки признаны недействительными.

В отношении 54-летнего жителя Владивостока следователем возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путём обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное с причинением особо крупного ущерба». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Расследование завершено. В ходе следствия доказана причастность обвиняемого к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд.

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