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03:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В Приморье трагически погиб в ДТП шеф-повар Илья Посохин

Один из самых известных шеф-поваров Дальнего Востока и участник «Адской кухни» скончался на месте происшествия, не доехав до больницы.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 января, PrimaMedia.

Известный во Владивостоке шеф-повар, участник шоу «Адская кухня» на РЕН-ТВ Илья Посохин разбился в ДТП сегодня ночью, 16 января в Анучинском районе Приморья. Как сообщил РИА PrimaMedia его брат Максим, Илья погиб на месте, его даже не успели отвезти в больницу.

— Автомобиль выехал на встречку и столкнулся с машиной Ильи. Он ехал с матерью. Мама жива, а Илья нет. Врачи даже не успели отвезти его в больницу, — сообщил Максим Посохин.

Илья Посохин — один из самых известных шеф-поваров не только в Приморье, но и в России, был участником телепроекта «Адская кухня» и проекта «Русская кухня — Новые горизонты», четырехкратный дипломант Кремлевских кулинарных соревнований. Илья Посохин за свою кулинарную карьеру собрал 40-килограммовый чемодан кубков и дипломов — но не поставил этот чемодан «на прикол» где-нибудь в США или Москве, а после обучения за океаном вернулся во Владивосток. Был бренд-шефом ресторанного комплекса «Круиз», Port Cafe и Syndicate.

РИА PrimaMedia также неоднократно сотрудничало с Ильей Посохиным, публикуя его рецепты и интервью. Коллектив редакции запомнил его как профессионала своего дела и выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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