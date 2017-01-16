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03:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Поликлиника № 5 в Иркутске едва не сгорела из-за пожара в заброшенном здании

Возгорание произошло на территории, прилегающей к участку медучреждения.

Деревянное здание поликлиники и лаборатории больницы № 5 в Иркутске едва не сгорели из-за пожара в двухэтажном нежилом заброшенном доме на улице Профсоюзной накануне, 15 января. Возгорание произошло на территории, которая прилегает к земельному участку медицинского учреждения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Дежурная смена больницы оперативно сообщила о происшествии всем экстренным службам, на место выехали главный врач и его заместители. Пожарные прибыли оперативно и предотвратили возможность перехода огня на расположенное вблизи деревянное здание поликлиники и лаборатории медучреждения. Пациентов там не было.

«По поручению министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко на место происшествия оперативно выехал начальник отдела Минздрава. Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения, организовано межведомственное взаимодействие со всеми экстренными службами для оперативной работы по ликвидации возгорания», — говорится в сообщении пресс-службы.

С 16 января Иркутская городская больница № 5 продолжит работу в штатном режиме.

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