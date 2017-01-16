Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Москва останется без новых магазинов
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Мать обезглавленной девочки сообщила об угрозах в ее адрес
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
СМИ узнали, когда будет готов самый мощный корабль ВМФ РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
1135-летие герцогини Кембриджской
1645-летие Константина Хабенского
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
03:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Мужчина пропал на севере Приморья

Автолюбителя, пропавшего в лесу, разыскивают в Приморье, сообщает ИА «Дейта».

«В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю 15 января поступила информация о том, что накануне в районе села Лидовка в лесном массиве пропал мужчина. По предварительной информации, он следовал на автомобиле из Тернейского района во Владивосток, где он проживает, но по пути решил остановиться у знакомых в селе Лидовка», — говорится в сообщении ДВРЦ МЧС России.

Первоначальные поиски, проведенные сотрудниками полиции, результатов не дали. Для оказания помощи в поисках мужчины прибыли спасатели Дальнегорского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Сегодня поиски будут продолжены. Всего в них принимают участие четыре человека и две единицы техники.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Грузинские мандарины нужны только России
Трамп назвал НАТО «устаревшей» организацией
Президент Сербии пригрозил направить войска в Косово
В Калининграде предложили Литве кирпич для забора на границе
Постпред Израиля при ООН раскритиковал парижскую конференцию
Десятки биатлонистов требуют ужесточить меры против россиян
В Назрани отец застрелил сына за его возможную связь с бандитами
Найдены тела всех утонувших подростков в Краснодарском крае
Спорт
«Реал» прервал 40-матчевую серию без поражений Футболисты «Севильи» одержали волевую победу над «Реалом» в матче 18-го тура чемпионата Испании
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь