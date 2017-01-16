Мужчина пропал на севере Приморья
Автолюбителя, пропавшего в лесу, разыскивают в Приморье, сообщает ИА «Дейта».
Автолюбителя, пропавшего в лесу, разыскивают в Приморье, сообщает ИА «Дейта».
«В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю 15 января поступила информация о том, что накануне в районе села Лидовка в лесном массиве пропал мужчина. По предварительной информации, он следовал на автомобиле из Тернейского района во Владивосток, где он проживает, но по пути решил остановиться у знакомых в селе Лидовка», — говорится в сообщении ДВРЦ МЧС России.
Первоначальные поиски, проведенные сотрудниками полиции, результатов не дали. Для оказания помощи в поисках мужчины прибыли спасатели Дальнегорского филиала Дальневосточного регионального
Сегодня поиски будут продолжены. Всего в них принимают участие четыре человека и две единицы техники.