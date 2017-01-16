Тепло до сих пор не вернулось в поселок Сибирцево в Приморье

Напомним, накануне представители администрации Приморского края заявили, что тепло в домах горожан появится в течение дня 15 января.

«Этой ночью в поселок было доставлено новое оборудование доставлено из Уссурийска и прибыла бригада из Спасского филиала Примтеплоэнерго», Сейчас производится монтаж оборудования, после чего в течение дня температура в домах жителей посёлка будет повышаться, — говорится сегодня в сообщении администрации Приморского края.

Сейчас принято решение перенести занятия в поселковой школе на субботу, в двух детских садах устанавливаются тепловые пушки для прогрева помещения.

Напомним, в муниципальной котельной посёлка Сибирцево произошло сразу несколько аварий в системе шлакоудаления. В результате было нарушено отопление 44 жилых домов и объектов соцкультбыта.