Хабаровчанин избил женщину и отобрал у нее телефон

Прибывшие на место полицейские вызвали скорую помощь. В стационаре потерпевшей сделали срочную операцию. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

26-летний злоумышленник ранее был трижды судим. Мужчина находится в изоляторе временного содержания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.