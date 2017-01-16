Хабаровчанин избил женщину и отобрал у нее телефон
В Хабаровске местный житель напал на работницу пункта приема стеклотары. Он избил женщину и забрал у нее деньги и телефон. Общий ущерб составил около 11 тысяч рублей.
В Хабаровске местный житель напал на работницу пункта приема стеклотары. Он избил женщину и забрал у нее деньги и телефон. Общий ущерб составил около 11 тысяч рублей.
Прибывшие на место полицейские вызвали скорую помощь. В стационаре потерпевшей сделали срочную операцию. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
26-летний злоумышленник ранее был трижды судим. Мужчина находится в изоляторе временного содержания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на