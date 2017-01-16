На Красноярском море под лёд ушла легковушка, людям удалось спастись

На Красноярском водохранилище под лёд провалился и утонул легковой автомобиль, сообщает КГКУ «Спасатель». ЧП случилось напротив залива «Крол», спасатели выехали на место по сообщению жителей.

По прибытию на место выяснилось, что четыре человека, находившиеся в автомобиле, успели выбраться на лед. Пострадавших доставили в подразделение и передали родственникам.