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05:56 (мск), источник: АиФ Красноярск

На Красноярском море под лёд ушла легковушка, людям удалось спастись

Все, кто находился в авто, успели выбраться на лёд.

На Красноярском водохранилище под лёд провалился и утонул легковой автомобиль, сообщает КГКУ «Спасатель». ЧП случилось напротив залива «Крол», спасатели выехали на место по сообщению жителей.

По прибытию на место выяснилось, что четыре человека, находившиеся в автомобиле, успели выбраться на лед. Пострадавших доставили в подразделение и передали родственникам.

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