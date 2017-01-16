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05:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Дело ангарского маньяка насчитывает более 80 эпизодов

Материалы, которые предстоит изучить суду, насчитывают более 300 томов.

Дело бывшего ангарского милиционера Михаила Попкова, признавшегося в совершении еще почти 60 убийств женщин, будет передано ему на ознакомление после проведения судебно-психиатрической экспертизы. Об этом сообщил следователь по особо важным делам СУ СКР по региону Евгений Карчевский.

По словам следователя, в списке преступлений, в которых сознался Попков, есть как нападения, о которых правоохранительным органам было известно ранее, так и новые эпизоды.

«Среди преступлений, в которых он признался, были и так называемые “глухари”, и неизвестные нам факты, которые находили свое подтверждения в виде найденных в указанных им местах останков жертв», — заявил Карчевский.

Специалист не исключил, что по итогам психиатрической экспертизы Попков может быть признан невменяемым. Еще в ходе расследования первого дела ангарского маньяка эксперты выявили у него «гомицидоманию» — не являющееся психическим заболеванием психологическое стремление к убийствам.

Материалы, которые предстоит изучить суду, насчитывают более 300 томов. Суд вернется к рассмотрению дела Михаила Попкова 29 апреля 2017 года. До этого срока ему продлено содержание под арестом в СИЗО.

В январе 2015 года экс-милиционер был осужден на пожизненное заключение за убийство 22 женщин и покушение на убийство еще двух. Тогда же стало известно, что он может быть причастен еще примерно к 20 аналогичным преступлениям, по которым он написал явку с повинной. По данным гособвинения, о совершенных убийствах он рассказывал сокамерникам.

Убийства, в которых бывший милиционер был признан виновным, совершались в 1994—2010 гг. В вечернее и ночное время из общественных мест Ангарска пропадали женщины. Их тела с признаками насильственной смерти находили на территории нескольких районов. Для установления подозреваемого было проверено порядка 30 тысяч человек.

Одной из главных зацепок для сыщиков послужили следы колес автомобиля «Нива» неподалеку от места, где была найдена очередная жертва. Было проведено около 300 экспертиз, более 2,5 тысячи геномных исследований (биоматериал для них изымали у всех жителей Ангарска, владевших отечественными внедорожниками), допросили более двух тысяч свидетелей. В июне 2012 года Попкова задержали во Владивостоке, куда он поехал за автомобилем (убийца занимался их продажей).

Следователям бывший милиционер заявил, что убивал лишь «распутных женщин», а потому считает себя чистильщиком.

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