ГИБДД Приморья озвучила подробности ДТП, в котором погиб шеф-повар Илья Посохин

Владивосток, 16 января, PrimaMedia.

Подробности аварии в Анучинском районе Приморья, в которой погиб известный на Дальнем Востоке шеф-повар и участник «Адской кухни» Илья Посохин, раскрыла краевая дорожная полиция. Как сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края, именно погибший 34-летний водитель Toyota Premio не справился с управлением в темное время суток и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другим авто.

«В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России “Арсеньевский” поступило сообщение о столкновении транспортных средств на 60 км автодороги Осиновка-Рудная Пристань. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Установлено: 34-летний водитель автомобиля Toyota Premio двигался со стороны Уссурийска в направлении Анучино, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Nissan Tino под управлением 26-летнего мужчины», — говорится в сообщении ведомства.

Уточнятся, что в результате удара водитель Toyota Premio получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир Tino, а также пассажир Премио госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«На момент ДТП стаж вождения водителя Toyota Premio составил 2 года», — уточнили в пресс-службе.

По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Илья Посохин — один из самых известных шеф-поваров не только в Приморье, но и в России, был участником телепроекта «Адская кухня» и проекта «Русская кухня — Новые горизонты», четырехкратный дипломант Кремлевских кулинарных соревнований. Илья Посохин за свою кулинарную карьеру собрал 40-килограммовый чемодан кубков и дипломов — но не поставил этот чемодан «на прикол» где-нибудь в США или Москве, а после обучения за океаном вернулся во Владивосток. Был бренд-шефом ресторанного комплекса «Круиз», Port Cafe и Syndicate.

РИА PrimaMedia также неоднократно сотрудничало с Ильей Посохиным, публикуя его рецепты и интервью. Коллектив редакции запомнил его как профессионала своего дела и выражает соболезнования родным и близким погибшего.