ГИБДД Приморья озвучила подробности ДТП, в котором погиб шеф-повар Илья Посохин
34-летний водитель Toyota Premio не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
34-летний водитель Toyota Premio не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Владивосток, 16 января, PrimaMedia.
Подробности аварии в Анучинском районе Приморья, в которой погиб известный на Дальнем Востоке
«В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России “Арсеньевский” поступило сообщение о столкновении транспортных средств на 60 км автодороги
Уточнятся, что в результате удара водитель Toyota Premio получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир Tino, а также пассажир Премио госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
«На момент ДТП стаж вождения водителя Toyota Premio составил 2 года», — уточнили в
По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Илья Посохин — один из самых известных
РИА PrimaMedia также неоднократно сотрудничало с Ильей Посохиным, публикуя его рецепты и интервью. Коллектив редакции запомнил его как профессионала своего дела и выражает соболезнования родным и близким погибшего.