Ветеринары борются за жизнь найденного в Приморье тяжелораненого тигренка

Владивосток, 16 января, PrimaMedia.

Раненого тигренка обнаружили 13 января в Пожарском районе Приморья. Пострадавшее от рук браконьеров животное доставили ветеринарам, которые всеми силами пытаются помочь малышу. Возможно, потребуется несколько операций, сообщила РИА PrimaMedia пресс-секретарь дальневосточного филиала АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра» Альбина Кабалик.

Пострадавшее животное направили в «Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных» в селе Алексеевка. При осмотре выяснилось, что пострадавший тигр — самец, предположительно 5−7 месяцев.

«Сейчас важно приложить все усилия к спасению жизни тигренка, хотя мы отдаём себе отчет в том, что ситуация тяжелая, не всё, к сожалению, зависит от ветеринаров. Мы надеемся, что сотрудники полиции приложат все усилия и найдут злоумышленников. По понятным причинам не разглашается характер ранения, но оно достаточно серьезное и то, что тигрёнок жив, уже можно считать чудом. Наша организация готова выплатить вознаграждения за достоверную информацию об обстоятельствах преступления и виновных в этом лицах с гарантией конфиденциальности. Отдельное спасибо людям, сообщившим о тигренке», — комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Малыш находился под опекой мамы — тигрицы, которая к счастью осталась жива.

«После получения информации мы незамедлительно наладили охрану тигренка до прибытия нашей специальной группы и ветеринаров. Без нанесения вреда тигренку он был изъят и доставлен в центр реабилитации. Работа осложнялась сильными морозами и большой отдаленностью места от центра реабилитации. Наши специалисты установили, что мама тигренка и его братик или сестричка, живы и их жизни ничего не угрожает», — комментирует директор департамента охотнадзра Приморского края Дмитрий Панкратов.

Специалисты отмечают, что тигренок достаточно упитан, обезвоживания у него не наблюдалось.

«Подлый браконьерский выстрел поставил маленького хищника на грань жизни и смерти, вырвав его из семьи. После изъятия тигрица приходила на место происшествия в поисках своего малыша. Благодаря оперативным действиям специалистов департамента охотничьего надзора животное удалось доставить в центр реабилитации. Сейчас усилиями специалистов центра и ветеринаров ПГСХА ведется борьба за его жизнь», — комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.

На данный момент тигренку оказали первую помощь и предприняли все меры для спасения его жизни. Дальнейшая стратегия лечения определена консилиумом ведущих российских специалистов в области ветеринарии.

«Тигренку была оказана первая медицинская помощь. Рану обработали, ввели обезболивающее, антибиотики. По рентгеновскому снимку видно, что у животного имеются значительные повреждения. Скорее всего, потребуется операция, и не одна», — комментирует доцент, ветеринарный врач ПГСХА Ирина Короткова.

«Тигренок находится в тёплом карантинном блоке. Состояние стабильно тяжелое. Реакция на человека слабая, от пищи отказывается, пока только пьет», — добавляет директор ПРОО «Центр тигр» Виктор Кузьменко.