Во Владивостоке на выходных задержано 29 пьяных водителей

Во Владивостоке на выходных сотрудники ГАИ остановили 29 автомобилей, за рулем которых находились пьяные водители, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Составлены соответствующие протоколы. Стоит отметить, что за всю минувшую рабочую неделю в приморской столице было зарегистрировано столько же случаев пьяной езды, сколько за субботу и воскресенье: владивостокцы явно «оторвались» в уик-энд.

Всего за выходные дни во Владивостоке граждане нарушили ПДД 442 раза: 43 случая непредоставления преимущества пешеходам водителями, 34 непристегнутых ребенка, 4 выезда на «встречку», 22 протокола по фактам тонировки не по ГОСТу. Сотрудники ДПС остановили 7 авто, за рулем которых находились злостные неплательщики штрафов. Автолюбители 8 раз нарушили правила парковки. На СВЗТ поставлено 4 транспортных средства.

По фактам нарушения ПДД составлены протоколы в отношении 75 пешеходов, 6 водителей автобусов и 41 таксиста.

На дорогах столицы Приморья произошло 109 ДТП, из которых 68 — с материальным ущербом. Составлен 31 европротокол. В двух ДТП пострадали два человека.