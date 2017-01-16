Во Владивостоке на выходных задержано 29 пьяных водителей
В 2 ДТП пострадали 2 человека.
В 2 ДТП пострадали 2 человека.
Во Владивостоке на выходных сотрудники ГАИ остановили 29 автомобилей, за рулем которых находились пьяные водители, сообщили корреспонденту РИА VladNews в
Всего за выходные дни во Владивостоке граждане нарушили ПДД 442 раза: 43 случая непредоставления преимущества пешеходам водителями, 34 непристегнутых ребенка, 4 выезда на «встречку», 22 протокола по фактам тонировки не по ГОСТу. Сотрудники ДПС остановили 7 авто, за рулем которых находились злостные неплательщики штрафов. Автолюбители 8 раз нарушили правила парковки. На СВЗТ поставлено 4 транспортных средства.
По фактам нарушения ПДД составлены протоколы в отношении 75 пешеходов, 6 водителей автобусов и 41 таксиста.
На дорогах столицы Приморья произошло 109 ДТП, из которых 68 — с материальным ущербом. Составлен 31 европротокол. В двух ДТП пострадали два человека.