В Ачинске пожарные больше часа тушили пылающий барак

В Ачинске пожарные более часа тушили барак, полностью объятый огнем. Инцидент произошел вечером 15 января.

По данным МЧС, пожар начался в 2-этажном деревянном доме на ул. Гагарина. На место выехали несколько спасательных расчетов. За время тушения выгорела половина здания.

Очевидцы сообщили, что общее время ликвидации ЧП составило более 7 часов. Однако позже спасатели опровергли эту информацию.

В МЧС добавили, что дом расселили еще давно, поэтому в нем официально никто не проживал. Барак пользовался популярностью у местных бездомных. Сейчас выясняются точные причины пожара.