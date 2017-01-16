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08:26 (мск), источник: Om1.ru

Военный-контрактник из Омска с сослуживцем устроили ДТП в Нижегородской области

Нетрезвые молодые люди на маминой иномарке врезались в сугроб прямо на центральной площади.

В субботу, 14 января, на главной площади города Дзержинск в Нижегородской области произошла автоавария. Виновными в ней оказались двое военнослужащих-контрактников — из Омска и из Тамбовской области.

Как сообщает нижегородский портал «PROГород», парни на иномарке пропустили поворот и влетели прямо в сугроб в сквере. К счастью, никто не пострадал. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что наш земляк и его товарищ пьяны. Автомобиль принадлежал не им, а матери одного из парней. Судя по коду региона — маме тамбовского военного.

Госавтоинспекторы вызвали командира воинского подразделения и передали ему нарушителей. Как наказали в воинской части омича и тамбовчанина, не сообщается.

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