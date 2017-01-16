В Приморье на пожаре спасли двух женщин и ребёнка
16 января в 01 час. 43 мин. на пульт
16 января в 01 час. 43 мин. на пульт
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС Юлию козицкую, на ликвидацию пожара немедленно был направлен дежурный караул 71
Проведя разведку пожара, работники дежурного караула установили, что в доме находятся люди, которые не могут самостоятельно выйти наружу
В 01 час. 56 мин. пожар был локализован, а в 02 час. 05 мин. полностью ликвидирован. На тушение было задействовано 7 работников пожарной части и 2 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.