Николай Илющенко назвал причину схода хабаровских трамваев с рельсов

Хабаровск, 16 января, AmurMedia.

Трамвая, который сошел с рельсов в центре Хабаровска в минувшую пятницу, 13 января, сразу же после происшествия отправили в депо на осмотр. Проверка показала, что вагон наехал передней тележкой на посторонний предмет, это и спровоцировало дорожно-транспортное происшествие, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник МУП Хабаровска «Трамвайно-троллейбусное управление» Николай Илющенко.

Напомним, уже третий трамвай сходит с рельсов в Хабаровске за последние четыре дня. Первый «звоночек» прозвучал в краевом центре в минувший четверг, 12 января. В этот день трамвай сошел с рельсов на улице Тихоокеанской, в районе остановки «Памятник морякам-амурцам». Уже на следующий день лобовое столкновение трамваев парализовало движение в утренний час пик в центре дальневосточной столицы. Еще один трамвай не справился с управлением на пересечении Амурского бульвара и улицы Джамбула.

Однако по словам начальник МУП Хабаровска «Трамвайно-троллейбусное управление», говорить о какой-то тенденции пока рано: каждый из трех случаев индивидуален.