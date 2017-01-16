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06:16 (мск), источник: AmurMedia.ru

Николай Илющенко назвал причину схода хабаровских трамваев с рельсов

Сразу же после утреннего ДТП в минувшую пятницу вагон отбуксировали в депо на осмотр.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 января, AmurMedia.

Трамвая, который сошел с рельсов в центре Хабаровска в минувшую пятницу, 13 января, сразу же после происшествия отправили в депо на осмотр. Проверка показала, что вагон наехал передней тележкой на посторонний предмет, это и спровоцировало дорожно-транспортное происшествие, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник МУП Хабаровска «Трамвайно-троллейбусное управление» Николай Илющенко.

Напомним, уже третий трамвай сходит с рельсов в Хабаровске за последние четыре дня. Первый «звоночек» прозвучал в краевом центре в минувший четверг, 12 января. В этот день трамвай сошел с рельсов на улице Тихоокеанской, в районе остановки «Памятник морякам-амурцам». Уже на следующий день лобовое столкновение трамваев парализовало движение в утренний час пик в центре дальневосточной столицы. Еще один трамвай не справился с управлением на пересечении Амурского бульвара и улицы Джамбула.

Однако по словам начальник МУП Хабаровска «Трамвайно-троллейбусное управление», говорить о какой-то тенденции пока рано: каждый из трех случаев индивидуален.

— У каждого схода есть свои причины. Что касается пятничного дорожно-транспортного происшествия, осмотр трамвая в депо после происшествия показал, что вагон передней тележкой наехал на посторонний предмет, который водитель не смогла разглядеть в темное время суток, что и послужило причиной схода общественного транспорта. Во втором случае, на «Памятнике морякам-амурцам», просто лопнул рельс. А как связать эти случаи, и стоит ли говорить о том, как часто сходят трамваи с рельсов, вопрос. Есть такое понятие, как усталость металла, какие-то другие факторы. В одном случае рельс лопнул, в другом под колеса попал посторонний предмет, — резюмировал Николай Илющенко.

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