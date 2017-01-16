Несколько человек в Хабаровске попытались продать шкуру белого медведя
Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Несколько человек попытались продать шкуру белого медведя в Хабаровске, пограничном управлении ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Несколько человек попытались продать шкуру белого медведя в Хабаровске, пограничном управлении ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
Преступников задержали в момент совершения сделки. Они получили за шкуру белого медведя 500 тысяч рублей.
Однако цена такой шкуры на черном рынке составляет около двух миллионов рублей.
Сотрудники начали проверку в рамках статьи УК РФ «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».
Белый медведь занесен в Красную книгу РФ и относится к особо ценным диким животным.