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06:24 (мск), источник: Интерфакс

Несколько человек в Хабаровске попытались продать шкуру белого медведя

Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Несколько человек попытались продать шкуру белого медведя в Хабаровске, пограничном управлении ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

Источник: РИА "Новости"

Преступников задержали в момент совершения сделки. Они получили за шкуру белого медведя 500 тысяч рублей.

Однако цена такой шкуры на черном рынке составляет около двух миллионов рублей.

Сотрудники начали проверку в рамках статьи УК РФ «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».

Белый медведь занесен в Красную книгу РФ и относится к особо ценным диким животным.

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