Красноярец помог задержать подростков, вырвавших сумку у пенсионерки

В Кировском районе Красноярска два парня, 14 и 12 лет, завладели сумкой 64-летней женщины. Она позвала на помощь, и на её призыв откликнулся проходивший мимо молодой человек.

Мужчина побежал за парнями, догнал их и удерживал, пока не приехала полиция. Похищенное имущество возвратили хозяйке, а подростков задержала полиция. За содействие правоохранительным органам красноярец будет поощрен руководством городской полиции.