Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Реакция Пескова на гибель пациента из-за блокирования скорой
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
СМИ узнали, когда будет готов самый мощный корабль ВМФ РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
15Второй зимний Московский Велопарад
14Рождество Христово в городах России
14События недели в фотографиях
06:44 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярец помог задержать подростков, вырвавших сумку у пенсионерки

Мужчина удерживал 14-летнего и 12-летнего парней до прибытия полиции.

Источник: Reuters

В Кировском районе Красноярска два парня, 14 и 12 лет, завладели сумкой 64-летней женщины. Она позвала на помощь, и на её призыв откликнулся проходивший мимо молодой человек.

Мужчина побежал за парнями, догнал их и удерживал, пока не приехала полиция. Похищенное имущество возвратили хозяйке, а подростков задержала полиция. За содействие правоохранительным органам красноярец будет поощрен руководством городской полиции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Куда деть ёлку после Нового года?
Трамп назвал НАТО «устаревшей» организацией
Президент Сербии пригрозил направить войска в Косово
В Калининграде предложили Литве кирпич для забора на границе
Захарова рассказала о попытке вербовки Примакова американцами
Грузовой Boeing 747 потерпел крушение под Бишкеком
В Назрани отец застрелил сына за его возможную связь с бандитами
Найдены тела всех утонувших подростков в Краснодарском крае
Спорт
«Реал» прервал 40-матчевую серию без поражений Футболисты «Севильи» одержали волевую победу над «Реалом» в матче 18-го тура чемпионата Испании
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь