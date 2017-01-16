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08:27 (мск), источник: АиФ Омск

На трассе «Омск-Новосибирск» произошла страшная авария

Видео с места ДТП выложили пользователи соцсети.

Накануне, 15 января, в группе «Аварийный Омск» выложили видео с регистратора, где на обочине два автомобиля, один из них точно отечественного производства, а вот второй определить сложно.

Несколько пожарных машин, спасатели, скорая — все на месте аварии. К счастью, как сообщают пользователи соцсети, участники этого ДТП все выжили и различными травмами отправлены в больницу.

Судя по комментариям, один из водителей пошёл на обгон, и машину на заснеженной трассе занесло на встречную полосу.

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