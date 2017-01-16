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08:28 (мск), источник: Om1.ru

Под Омском сгорел дом вместе с пенсионеркой

Пожар, с которым специалисты МЧС сражались три часа, произошёл накануне вечером в рабочем посёлке Красный Яр.

В воскресенье, 15 января, в 17:01 пожарным Любинского района сообщили о том, что в рабочем посёлке Красный Яр горит частный дом.

Как сообщает УМВД по Омской области, в результате пожара погибла 66-летняя хозяйка. По предварительным данным, дом загорелся по причине неосторожного обращения с огнём.

Главное управление МЧС по Омской области добавляет, что открытое пламя было потушено в 17:22. Полностью возгорание ликвидировали только в 20:05. На месте работали восемь сотрудников МЧС на трёх спецмашинах.

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