Под Омском сгорел дом вместе с пенсионеркой

В воскресенье, 15 января, в 17:01 пожарным Любинского района сообщили о том, что в рабочем посёлке Красный Яр горит частный дом.

Как сообщает УМВД по Омской области, в результате пожара погибла 66-летняя хозяйка. По предварительным данным, дом загорелся по причине неосторожного обращения с огнём.

Главное управление МЧС по Омской области добавляет, что открытое пламя было потушено в 17:22. Полностью возгорание ликвидировали только в 20:05. На месте работали восемь сотрудников МЧС на трёх спецмашинах.