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06:36 (мск), источник: ТАСС

В результате крушения Boeing 747 под Бишкеком погибли не менее 16 человек

При этом в МЧС республики отметили, что один из членов экипажа самолета выжил во время крушения.

БИШКЕК, 16 января. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Тела 16 человек найдены на месте падения грузового самолета Boeing 747 компании «Турецкие авиалинии» в районе бишкекского аэропорта Манас. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительство Киргизии.

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«Обнаружены тела девяти взрослых и шести детей из числа местных жителей, также найдено тело одного из пилотов самолета», — отметили в ведомстве. С травмами госпитализированы пять человек, в том числе трое детей.

При этом в МЧС республики отметили, что один из членов экипажа выжил во время крушения.

Воздушное судно упало на дачный поселок, в результате чего загорелись два дома. Ликвидацией последствий сейчас занимаются несколько пожарных расчетов.

Самолет совершал рейс по маршруту Стамбул — Бишкек, но в МЧС Киргизии утверждают, что борт летел из Гонконга.
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