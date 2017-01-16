В результате крушения Boeing 747 под Бишкеком погибли не менее 16 человек

БИШКЕК, 16 января. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Тела 16 человек найдены на месте падения грузового самолета Boeing 747 компании «Турецкие авиалинии» в районе бишкекского аэропорта Манас. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительство Киргизии.

«Обнаружены тела девяти взрослых и шести детей из числа местных жителей, также найдено тело одного из пилотов самолета», — отметили в ведомстве. С травмами госпитализированы пять человек, в том числе трое детей.

При этом в МЧС республики отметили, что один из членов экипажа выжил во время крушения.

Воздушное судно упало на дачный поселок, в результате чего загорелись два дома. Ликвидацией последствий сейчас занимаются несколько пожарных расчетов.