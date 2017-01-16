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06:59 (мск), источник: ДЕЙТА

Выходные обернулись кошмаром для автолюбителей Приморья

На минувших выходных на дорогах Приморья произошло более сотни ДТП, в том числе и авария со смертельным исходом, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«За прошедшие выходные дни на дорогах Приморского края зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий: 11 — с пострадавшими, 119 — с материальным ущербом. Помощь врачей понадобилась 16 пострадавшим, один человек погиб», — говорится в сообщении ГИБДД России по Приморскому краю.

Накануне, 15 января, в полицию города Арсеньев поступило сообщение о столкновении машин на автодороге «Осиновка-Рудная Пристань». На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада «Скорой помощи».

Как выяснилось 34-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Premio ехал со стороны Уссурийска в направлении села Анучино. В районе 60 километра автодороги «Осиновка-Рудная Пристань» водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Tino под управлением 26-летнего мужчины.

В результате удара водитель Toyota Premio получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте ДТП до приезда врачей. Еще три человека, водитель и пассажир Nissan Tino, а также пассажир Toyota Premio были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«На момент ДТП стаж вождения водителя Toyota Premio составил два года. По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку», — говорится в сообщении.

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