Выходные обернулись кошмаром для автолюбителей Приморья

«За прошедшие выходные дни на дорогах Приморского края зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий: 11 — с пострадавшими, 119 — с материальным ущербом. Помощь врачей понадобилась 16 пострадавшим, один человек погиб», — говорится в сообщении ГИБДД России по Приморскому краю.

Накануне, 15 января, в полицию города Арсеньев поступило сообщение о столкновении машин на автодороге «Осиновка-Рудная Пристань». На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада «Скорой помощи».

Как выяснилось 34-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Premio ехал со стороны Уссурийска в направлении села Анучино. В районе 60 километра автодороги «Осиновка-Рудная Пристань» водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Tino под управлением 26-летнего мужчины.

В результате удара водитель Toyota Premio получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте ДТП до приезда врачей. Еще три человека, водитель и пассажир Nissan Tino, а также пассажир Toyota Premio были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«На момент ДТП стаж вождения водителя Toyota Premio составил два года. По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку», — говорится в сообщении.