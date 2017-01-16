Выходные обернулись кошмаром для автолюбителей Приморья
На минувших выходных на дорогах Приморья произошло более сотни ДТП, в том числе и авария со смертельным исходом, сообщает ИА «Дейта».
На минувших выходных на дорогах Приморья произошло более сотни ДТП, в том числе и авария со смертельным исходом, сообщает ИА «Дейта».
«За прошедшие выходные дни на дорогах Приморского края зарегистрировано 130
Накануне, 15 января, в полицию города Арсеньев поступило сообщение о столкновении машин на автодороге «Осиновка-Рудная Пристань». На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада «Скорой помощи».
Как выяснилось 34-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Premio ехал со стороны Уссурийска в направлении села Анучино. В районе 60 километра автодороги «Осиновка-Рудная Пристань» водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Tino под управлением 26-летнего мужчины.
В результате удара водитель Toyota Premio получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте ДТП до приезда врачей. Еще три человека, водитель и пассажир Nissan Tino, а также пассажир Toyota Premio были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
«На момент ДТП стаж вождения водителя Toyota Premio составил два года. По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку», — говорится в сообщении.