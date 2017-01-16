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06:50 (мск), источник: Вести.Ру

В Приморье нашли раненого амурского тигренка

В Приморье нашли серьезно раненного амурского тигренка. По словам директора Дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, тот факт, что он остался жив, можно считать чудом.

В настоящее время за жизнь малыша борются ветеринары Центра реабилитации и реинтродукции тигров. Возможно, ему потребуется не одна операция. Сообщается, что тигренку около пяти-семи месяцев, и это — самец.

Специалисты охотнадзора Приморья уже выяснили, что у него есть мама и братик или сестричка, они живы, и их жизни ничего не угрожает, передает «Интерфакс».

Арамилев выразил надежду, что напавшие на тигренка будут пойманы и привлечены к ответственности.

«Наша организация готова выплатить вознаграждения за достоверную информацию об обстоятельствах преступления и виновных в этом лицах с гарантией конфиденциальности. Отдельное спасибо людям, сообщившим о тигренке», — заявил он.

Амурский тигр — один из самых малочисленных подвидов тигра, занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации.

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