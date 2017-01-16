В Приморье нашли раненого амурского тигренка
В Приморье нашли серьезно раненного амурского тигренка. По словам директора Дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, тот факт, что он остался жив, можно считать чудом.
В Приморье нашли серьезно раненного амурского тигренка. По словам директора Дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, тот факт, что он остался жив, можно считать чудом.
В настоящее время за жизнь малыша борются ветеринары Центра реабилитации и реинтродукции тигров. Возможно, ему потребуется не одна операция. Сообщается, что тигренку около
Специалисты охотнадзора Приморья уже выяснили, что у него есть мама и братик или сестричка, они живы, и их жизни ничего не угрожает, передает «Интерфакс».
Арамилев выразил надежду, что напавшие на тигренка будут пойманы и привлечены к ответственности.
«Наша организация готова выплатить вознаграждения за достоверную информацию об обстоятельствах преступления и виновных в этом лицах с гарантией конфиденциальности. Отдельное спасибо людям, сообщившим о тигренке», — заявил он.
Амурский тигр — один из самых малочисленных подвидов тигра, занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации.