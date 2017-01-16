В административном здании в центре Алматы произошел пожар
В понедельник в 8:55 на пульт «101» ДЧС Алматы поступило сообщение о задымлении в административном здании, расположенном в Медеуском районе, передает ИА «NewTimes.kz».
В понедельник в 8:55 на пульт «101» ДЧС Алматы поступило сообщение о задымлении в административном здании, расположенном в Медеуском районе, передает ИА «NewTimes.kz».
Как сообщается, сообщение о задымлении с кровли 8-и этажного административного здания в Медеуском районе поступило от очевидца.
«Силы и средства выехали по повышенному номеру вызова. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 8 минут, в 09:03. Дополнительная информация будет позже», — прокомментировала инцидент официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.