В административном здании в центре Алматы произошел пожар

Как сообщается, сообщение о задымлении с кровли 8-и этажного административного здания в Медеуском районе поступило от очевидца.

«Силы и средства выехали по повышенному номеру вызова. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 8 минут, в 09:03. Дополнительная информация будет позже», — прокомментировала инцидент официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.