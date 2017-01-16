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07:14 (мск), источник: Губерния онлайн

Замначальника полиции Хабаровска попался на взяточничестве

Полицейского подозревают в получении 3 млн рублей от жителей краевой столицы, которые хотели спасти своего родственника от новых уголовных дел.

Заместителя начальника полиции по оперативной работе хабаровского УМВД задержали по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, подполковник полиции Андрей Стефанов путем вымогательства получил 3 млн рублей от родственников мужчины, который проходил по уголовному делу о мошенничестве, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

Вместе с Андреем Стефановым были задержаны и его подельники, которые подозреваются в посредничестве во взяточничестве.

«По версии следствия, в декабре 2016 года подозреваемый через посредников обратился к родственникам фигуранта уголовного дела (мошенничество), которое расследуется сотрудниками полиции. Он предложил за денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей не передавать в органы следствия полиции новые оперативные материалы, которые могли стать основаниями для возбуждения ряда уголовным дел в отношении мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы краевого управления следкома.

Требуемую сумму полицейский получил по частям: 1 млн рублей ему передали в конце декабря, еще 2 млн рублей — 12 января. Все деньги были получены при помощи посредников. В момент передачи второй части взятки Стефанова задержали. Произошло это в одном из торговых центров города.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

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