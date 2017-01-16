За скрытые миллионы придется ответить бизнесмену из Хабаровска
Директора фирмы в Хабаровске подозревают в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму, сообщает ИА «Дейта».
Директора фирмы в Хабаровске подозревают в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму, сообщает ИА «Дейта».
«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю выявили факт уклонения от уплаты налогов руководителем коммерческой организации на сумму более девяти миллионов рублей», — говорится в сообщении регионального УМВД.
Следствие полагает, что 41-летний подозреваемый внес заведомо ложные сведения о завышенных расходах в налоговую декларацию. При этом он прибегал к использованию реквизитов
Следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по данному факту.
Фигуранту грозит лишение свободы на срок до двух лет. В отношении него сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.