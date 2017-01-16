За скрытые миллионы придется ответить бизнесмену из Хабаровска

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю выявили факт уклонения от уплаты налогов руководителем коммерческой организации на сумму более девяти миллионов рублей», — говорится в сообщении регионального УМВД.

Следствие полагает, что 41-летний подозреваемый внес заведомо ложные сведения о завышенных расходах в налоговую декларацию. При этом он прибегал к использованию реквизитов фирм-однодневок. В результате бизнесмен не уплатил более девяти миллионов рублей налогов.

Следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по данному факту.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок до двух лет. В отношении него сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.