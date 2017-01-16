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07:20 (мск), источник: АиФ Иркутск

Из офиса лесозаготовительной фирмы в Приангарье украли 5 млн рублей

Подозреваемые в разбойном нападении задержаны.

В Иркутской области менее двух часов потребовалось полицейским, чтобы задержать предполагаемых грабителей и вернуть потерпевшему свыше 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

Преступление произошло 11 января в Тайшетском районе. Как стало известно, двое неизвестных с ножом вошли в офис лесозаготовительной фирмы и заставили кассира отдать им из сейфа крупную сумму денег. Заперев единственного свидетеля в бытовке, налетчики скрылись.

Вскоре дорожные полицейские задержали такси, в салоне которого находились двое граждан подходящих под описание лиц, объявленных в розыск. Во время их досмотра правоохранители нашли более 5 млн рублей. Происхождение денег мужчины не смогли. В дальнейшем задержанные дали признательные показания.

В ходе следственных действий стражи порядка изъяли одежду, а также орудие преступления, спрятанные недалеко от места преступления.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Им может грозить до 15 лет лишения свободы. На время следствия подозреваемых поместили под стражу.

Напомним, что недавно в Тайшете был задержан подозреваемый в краже гирлянды с главной городской ёлки.

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