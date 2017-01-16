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07:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В замерзающем Сибирцево восстановлено теплоснабжение самых важных объектов

Тепло поступает в жилые дома, школу, поликлинику и детские сады.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 января, PrimaMedia.

В поселке городского типа Сибирцево с населением более 8 тысяч человек, где в субботу, 14 января, произошли аварии на двух котельных, восстановлено теплоснабжение домов и объектов социальной инфраструктуры. Однако в одной из котельных, восстановительные работы продолжаются до сих пор. По словам специалистов, температура в домах жителей посёлка будет повышаться в течении сегодняшнего дня, а ближайшее время котельные выйдут на заданные параметры тепла, сообщает РИА PrimaMedia.

Как сообщают в пресс-службе администрации Приморского края, по поручению губернатора Приморья восстановительные работы на месте курирует заместитель главы региона Евгений Вишняков, прибывший в район ещё в субботу. По его словам, сейчас на котельных производится монтаж оборудования, кроме того, принято решение перенести занятия в поселковой школе на субботу, в двух детских садах устанавливаются тепловые пушки для прогрева помещения.

Евгений Вишняков считает, что есть много вопросов к собственнику котельной, которым является городское поселение.

«Местные власти не обеспечили должную подготовку котельного оборудования, сейчас эксплуатирующая организация вынуждена в авральном режиме латать изношенное оборудование. Имеются проблемы и в соседней котельной, которая тоже требует капитального ремонта», — подчеркнул Евгений Вишняков.

Ранее РИА PrimaMedia сообщало, что прокуратурой Приморья организована проверка по факту отключения от теплоснабжения жилых домов, школы и детских садов в поселке Сибирцево Черниговского района. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления и теплоснабжающей организации по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил к температурному режиму в домах и объектах социальной инфраструктуры.

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