В замерзающем Сибирцево восстановлено теплоснабжение самых важных объектов
Тепло поступает в жилые дома, школу, поликлинику и детские сады.
Тепло поступает в жилые дома, школу, поликлинику и детские сады.
Владивосток, 16 января, PrimaMedia.
В поселке городского типа Сибирцево с населением более 8 тысяч человек, где в субботу, 14 января, произошли аварии на двух котельных, восстановлено теплоснабжение домов и объектов социальной инфраструктуры. Однако в одной из котельных, восстановительные работы продолжаются до сих пор. По словам специалистов, температура в домах жителей посёлка будет повышаться в течении сегодняшнего дня, а ближайшее время котельные выйдут на заданные параметры тепла, сообщает РИА PrimaMedia.
Как сообщают в
Евгений Вишняков считает, что есть много вопросов к собственнику котельной, которым является городское поселение.
«Местные власти не обеспечили должную подготовку котельного оборудования, сейчас эксплуатирующая организация вынуждена в авральном режиме латать изношенное оборудование. Имеются проблемы и в соседней котельной, которая тоже требует капитального ремонта», — подчеркнул Евгений Вишняков.
Ранее РИА PrimaMedia сообщало, что прокуратурой Приморья организована проверка по факту отключения от теплоснабжения жилых домов, школы и детских садов в поселке Сибирцево Черниговского района. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления и теплоснабжающей организации по соблюдению