В замерзающем Сибирцево восстановлено теплоснабжение самых важных объектов

Владивосток, 16 января, PrimaMedia.

В поселке городского типа Сибирцево с населением более 8 тысяч человек, где в субботу, 14 января, произошли аварии на двух котельных, восстановлено теплоснабжение домов и объектов социальной инфраструктуры. Однако в одной из котельных, восстановительные работы продолжаются до сих пор. По словам специалистов, температура в домах жителей посёлка будет повышаться в течении сегодняшнего дня, а ближайшее время котельные выйдут на заданные параметры тепла, сообщает РИА PrimaMedia.

Как сообщают в пресс-службе администрации Приморского края, по поручению губернатора Приморья восстановительные работы на месте курирует заместитель главы региона Евгений Вишняков, прибывший в район ещё в субботу. По его словам, сейчас на котельных производится монтаж оборудования, кроме того, принято решение перенести занятия в поселковой школе на субботу, в двух детских садах устанавливаются тепловые пушки для прогрева помещения.

Евгений Вишняков считает, что есть много вопросов к собственнику котельной, которым является городское поселение.

«Местные власти не обеспечили должную подготовку котельного оборудования, сейчас эксплуатирующая организация вынуждена в авральном режиме латать изношенное оборудование. Имеются проблемы и в соседней котельной, которая тоже требует капитального ремонта», — подчеркнул Евгений Вишняков.