Омский следком начал проверку по факту гибели судьи Москаленко

Как стало известно порталу Om1.ru из неофициальных источников, близких к правоохранительным органам, 12 января судья получил повестку в суд от следователя Максима Чуклина. Вечером следующего дня Москаленко оделся по-спортивному и отправился в парк, расположенный рядом с его домом. Тело мертвого судьи было найдено висящим на одной из сосен парка 14 января в 9 утра.

В субботу, 14 января, произошел резонансный случай — в парке имени 300-летия Омска было найдено тело скандально известного судьи Сергея Москаленко.

Покончивший с собой судья Москаленко подозревался в убийстве бизнесмена

Следственный комитет по Омской области уже начал проверку по факту гибели Сергея Москаленко, работавшего в Куйбышевском районном суде.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области:

— По факту смерти судьи Москаленко проводится доследственная проверка с целью установить все обстоятельства гибели сотрудника Куйбышевского районного суда Омска. Информация о проверке на предмет доведения до самоубийства, ранее опубликованная в СМИ, является недостоверной.

Напомним, Сергея Москаленко подозревали в получении взятки от гендиректора «ООО ОмскСтрой-2001» Виктора Берга, обвиняемого в хищении более 100 миллионов рублей у дольщиков. Как считает следствие, Москаленко получил более 8 миллионов рублей от омского строителя, чтобы вернуть дело прокурору.

Как сообщили порталу Om1.ru неофициальные источники, близкие к правоохранительным органам, 17 января в Омском областном суде судью Москаленко должны были арестовать, а вскоре предъявить обвинение в убийстве Виктора Берга. Бизнесмена нашли мертвым 14 октября 2015 года на окраине города в лесополосе. В мужчину выстрелили 5 раз, один раз в голову.