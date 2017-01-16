Минздрав Киргизии сообщил о гибели более 30 человек при крушении самолета

По последним данным, среди погибших четыре пилота. Батыралиев добавил, что в результате инцидента пострадали еще восемь человек, среди них есть дети. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Об этом заявил министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев, сообщает агентство «24.kg».

Разбившийся в Киргизии «Боинг» упал не более чем в двух километрах от посадочной полосы

Позже в МЧС республики сообщили, что число погибших достигло 37 человек.

В правительстве Киргизии сообщили, что в результате случившегося в поселке Дача разрушено 32 жилых дома.

Грузовой самолет потерпел крушение в 04:31 по мск. Как уточнили в Министерстве транспорта, самолет следовал по маршруту Гонконг — ​Бишкек — Стамбул.

В ведомстве также уточнили, что крушение произошло в 1,5−2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Манас. Глава Минтранса Жамшитбек Калилов заявил, что самолет, по предварительным данным, не смог вписаться в посадочную полосу аэропорта.

По его словам, для расследования причин произошедшего создан специальный штаб. Ранее представитель Минтранса республики отмечал, что в районе аэропорта Бишкека наблюдался густой туман.