Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цены на жилье связали с оценками за ЕГЭ
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Откровенная фотография Деми Мур, которая произвела фурор в 90-х
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Встречаем старый Новый год с детьми
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
СМИ: поклонники восхищены семейным уютом Воли и Утяшевой
СМИ: Елена Ваенга находилась в тяжёлом состоянии
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
СМИ раскрыли причины нахождения российского "Тайфун-К" в Сирии
Как в США поблагодарили Обаму за борьбу с РФ - СМИ
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
15Второй зимний Московский Велопарад
1645-летие Константина Хабенского
14Зима в Северном полушарии
08:37 (мск), источник: РБК

Минздрав Киргизии сообщил о гибели более 30 человек при крушении самолета

В результате крушения грузового Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines, который рухнул на поселок «Дача» в нескольких километрах от аэропорта «Манас» ​в Бишкеке, погибли 37 человек.

Источник: Reuters

Об этом заявил министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев, сообщает агентство «24.kg».

По последним данным, среди погибших четыре пилота. Батыралиев добавил, что в результате инцидента пострадали еще восемь человек, среди них есть дети. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Читайте также
Разбившийся в Киргизии «Боинг» упал не более чем в двух километрах от посадочной полосы

Позже в МЧС республики сообщили, что число погибших достигло 37 человек.

В правительстве Киргизии сообщили, что в результате случившегося в поселке Дача разрушено 32 жилых дома.

Грузовой самолет потерпел крушение в 04:31 по мск. Как уточнили в Министерстве транспорта, самолет следовал по маршруту Гонконг — ​Бишкек — Стамбул.

В ведомстве также уточнили, что крушение произошло в 1,5−2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Манас. Глава Минтранса Жамшитбек Калилов заявил, что самолет, по предварительным данным, не смог вписаться в посадочную полосу аэропорта.

По его словам, для расследования причин произошедшего создан специальный штаб. Ранее представитель Минтранса республики отмечал, что в районе аэропорта Бишкека наблюдался густой туман.

Национальный телеканал Киргизии КТРК сообщил об отмене трансляции в понедельник развлекательных программ в связи с крушением самолета.

Руководитель пресс-службы правительства республики Толгонай Стамалиева сообщила ТАСС, что число погибших людей и разрушенных домов — «цифра не окончательная». По ее словам, в течение ближайшего времени «они могут измениться», так как спасатели продолжают разбирать завалы.

Онлайн-трансляция
ТАСС
событий пока нет
Минздрав Киргизии: в результате падения Boeing погибли 32 человека
© Ньюстюб
Саакашвили на выступление Порошенко: «Президент Украины врет»
Трамп назвал НАТО «устаревшей» организацией
Байден прибыл в Киев, где встретится с Порошенко
Захарова рассказала о попытке вербовки Примакова американцами
Сербский президент пригрозил направить войска в Косово
США впервые выпустят монету с афроамериканкой
Найдены тела всех утонувших подростков в Краснодарском крае
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Стоимость коммунальных услуг в России снова выросла
Китайцы скопируют здание МГУ для своего ВУЗа
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь