Минздрав Киргизии сообщил о гибели более 30 человек при крушении самолета

Об этом заявил министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев, сообщает агентство «24.kg».
По последним данным, среди погибших четыре пилота. Батыралиев добавил, что в результате инцидента пострадали еще восемь человек, среди них есть дети. Все пострадавшие доставлены в больницы.
Позже в МЧС республики сообщили, что число погибших достигло 37 человек.
В правительстве Киргизии сообщили, что в результате случившегося в поселке Дача разрушено 32 жилых дома.
Грузовой самолет потерпел крушение в 04:31 по мск. Как уточнили в Министерстве транспорта, самолет следовал по маршруту Гонконг — Бишкек — Стамбул.
В ведомстве также уточнили, что крушение произошло в 1,5−2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Манас. Глава Минтранса Жамшитбек Калилов заявил, что самолет, по предварительным данным, не смог вписаться в посадочную полосу аэропорта.
По его словам, для расследования причин произошедшего создан специальный штаб. Ранее представитель Минтранса республики отмечал, что в районе аэропорта Бишкека наблюдался густой туман.
Национальный телеканал Киргизии КТРК сообщил об отмене трансляции в понедельник развлекательных программ в связи с крушением самолета.
Руководитель пресс-службы правительства республики Толгонай Стамалиева сообщила ТАСС, что число погибших людей и разрушенных домов — «цифра не окончательная». По ее словам, в течение ближайшего времени «они могут измениться», так как спасатели продолжают разбирать завалы.