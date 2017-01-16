Полиция возбудила уголовное дело по факту ранения амурского тигренка в Приморье

Назначено проведение судебно-биологической экспертизы. Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств инцидента и личностей к нему причастных.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что в Пожарском районе Приморского края был обнаружен раненый тигренок. Тигренка доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка, где специалисты борются за его жизнь. Пострадавший хищник — самец, предположительно 5−7 месяцев. Малышу врачи обработали рану, ввели обезболивающее и антибиотики. Однако у тигренка значительные повреждения, поэтому ему может потребоваться операция и не одна. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Он практически не реагирует на людей и отказывается от пищи, только пьет воду.

Как оказалось, у раненого есть мама, братик и сестренка, которые живы и их здоровью ничего не угрожает.