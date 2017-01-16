Полиция возбудила уголовное дело по факту ранения амурского тигренка в Приморье
Подразделением дознания отдела МВД России по Надеждинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и производных), сообщает РИА VladNews со ссылкой на