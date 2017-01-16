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07:46 (мск), источник: VLADNEWS

Полиция возбудила уголовное дело по факту ранения амурского тигренка в Приморье

Подразделением дознания отдела МВД России по Надеждинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и производных), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Назначено проведение судебно-биологической экспертизы. Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств инцидента и личностей к нему причастных.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что в Пожарском районе Приморского края был обнаружен раненый тигренок. Тигренка доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка, где специалисты борются за его жизнь. Пострадавший хищник — самец, предположительно 5−7 месяцев. Малышу врачи обработали рану, ввели обезболивающее и антибиотики. Однако у тигренка значительные повреждения, поэтому ему может потребоваться операция и не одна. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Он практически не реагирует на людей и отказывается от пищи, только пьет воду.

Как оказалось, у раненого есть мама, братик и сестренка, которые живы и их здоровью ничего не угрожает.

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