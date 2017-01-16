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07:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Водителя, который покинул место ДТП, ищут во Владивостоке

Полиция Владивостока разыскивает свидетелей ДТП, после которого виновник оставил место происшествия, сообщает ИА «Дейта».

«Девятого января в 18:10 во Владивостоке, в районе остановки “Фирсова” (проспект Столетия, 50-А) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Водитель неизвестной автомашины, предположительно — минивена песочного цвета, двигаясь со стороны улицы Печорская на улицу Ильичева, при въезде на прилегающую территорию совершил наезд на пешехода, идущего в попутном направлении», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

В результате аварии пострадала 45-летняя женщина. Водитель вышел из машины, извинился, но, не оказав пострадавшей женщине помощи, уехал с места аварии.

Сотрудники полиции обращаются ко всем с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств и виновника происшествия.

Очевидцев ДТП, которые владеют какой-либо информацией или располагают записью видеорегистратора, полиция просит обращаться по телефонам ГИБДД Владивостока: 2−763856, 8 (423) 2−490−921, или 02.

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