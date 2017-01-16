Водителя, который покинул место ДТП, ищут во Владивостоке
Полиция Владивостока разыскивает свидетелей ДТП, после которого виновник оставил место происшествия, сообщает ИА «Дейта».
Полиция Владивостока разыскивает свидетелей ДТП, после которого виновник оставил место происшествия, сообщает ИА «Дейта».
«Девятого января в 18:10 во Владивостоке, в районе остановки “Фирсова” (проспект Столетия, 50-А) произошло
В результате аварии пострадала 45-летняя женщина. Водитель вышел из машины, извинился, но, не оказав пострадавшей женщине помощи, уехал с места аварии.
Сотрудники полиции обращаются ко всем с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств и виновника происшествия.
Очевидцев ДТП, которые владеют