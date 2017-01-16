Водителя, который покинул место ДТП, ищут во Владивостоке

«Девятого января в 18:10 во Владивостоке, в районе остановки “Фирсова” (проспект Столетия, 50-А) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Водитель неизвестной автомашины, предположительно — минивена песочного цвета, двигаясь со стороны улицы Печорская на улицу Ильичева, при въезде на прилегающую территорию совершил наезд на пешехода, идущего в попутном направлении», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

В результате аварии пострадала 45-летняя женщина. Водитель вышел из машины, извинился, но, не оказав пострадавшей женщине помощи, уехал с места аварии.

Сотрудники полиции обращаются ко всем с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств и виновника происшествия.