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08:00 (мск), источник: Интерфакс

Разбившийся в Киргизии «Боинг» упал не более чем в двух километрах от посадочной полосы

Самолет упал на дачный поселок вблизи аэропорта, что привело к многочисленным жертвам.

Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Грузовой самолет Боинг-747 — 400 авиакомпании «Turkish Airlines» разбился при заходе на посадку в 1,5−2км от взлетно-посадочной полосы аэропорта «Манас», — сообщили в понедельник «Интерфаксу» в Министерстве транспорта и дорог Киргизии.

По словам собеседника агентства, экипаж самолета Боинг-747−400 был в составе 4+1, самолет следовал по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, на месте ведутся аварийно-спасательные работы.

Собеседник агентства сказал, что предварительные причины крушения лайнера пока не известны. Вместе с тем источник «Интерфакса» в аэропорту «Манас» заявил, что из-за сильного тумана в условиях плохой видимости самолет мог не вписаться в полосу.

Очевидцы пишут в социальных сетях, что при падении самолет еще несколько метров проехал по поселку «Дача», где живут люди. Источник в экстренных службах Киргизии сообщил «Интерфаксу», что «число жертв может составить порядка 40 человек». На момент написания текста подтверждены 32 жертвы.

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