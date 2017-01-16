Разбившийся в Киргизии «Боинг» упал не более чем в двух километрах от посадочной полосы
Самолет упал на дачный поселок вблизи аэропорта, что привело к многочисленным жертвам.
Самолет упал на дачный поселок вблизи аэропорта, что привело к многочисленным жертвам.
Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Грузовой самолет Боинг-747 — 400 авиакомпании «Turkish Airlines» разбился при заходе на посадку в 1,5−2км от
По словам собеседника агентства, экипаж самолета Боинг-747−400 был в составе 4+1, самолет следовал по маршруту
Собеседник агентства сказал, что предварительные причины крушения лайнера пока не известны. Вместе с тем источник «Интерфакса» в аэропорту «Манас» заявил, что
Очевидцы пишут в социальных сетях, что при падении самолет еще несколько метров проехал по поселку «Дача», где живут люди. Источник в экстренных службах Киргизии сообщил «Интерфаксу», что «число жертв может составить порядка 40 человек». На момент написания текста подтверждены 32 жертвы.