Разбившийся в Киргизии «Боинг» упал не более чем в двух километрах от посадочной полосы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Грузовой самолет Боинг-747 — 400 авиакомпании «Turkish Airlines» разбился при заходе на посадку в 1,5−2км от взлетно-посадочной полосы аэропорта «Манас», — сообщили в понедельник «Интерфаксу» в Министерстве транспорта и дорог Киргизии.

По словам собеседника агентства, экипаж самолета Боинг-747−400 был в составе 4+1, самолет следовал по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, на месте ведутся аварийно-спасательные работы.