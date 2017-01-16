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07:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Школьник «заминировал» здание одной из школ в Хабаровске

Личность звонившего сотрудники полиции установили буквально через час.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 января, AmurMedia.

Сотрудники УМВД России по г. Хабаровску по горячим следам задержали подростка, причастного к сообщению о заложенном в школе взрывном устройстве. По факту ложного сообщения о взрывном устройстве проводят проверку, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сегодня утром в единую диспетчерскую службу спасения позвонил неизвестный и сообщил, что в одной из школ краевого центра заложена бомба. Номер учебного заведения злоумышленник не назвал.

Сотрудники полиции внимательно изучили аудиозапись разговора. Судя по голосу, абонент являлся подростком, а характерный шум детских голосов вокруг дал основания предполагать, что звонок был сделан на перемене между уроками.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УМВД России по г. Хабаровску во взаимодействии с коллегами из регионального управления ФСБ России уже через час установили личность звонившего. 13-летний ученик одной из школ Индустриального района был доставлен в городской отдел полиции № 3.

В присутствии отца он был опрошен инспекторами по делам несовершеннолетних. Школьник рассказал, что звонок он сделал из хулиганских побуждений, чтобы сорвать уроки в своем учебном заведении.

По данному факту проводится доследственная проверка.

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