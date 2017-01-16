Школьник «заминировал» здание одной из школ в Хабаровске
Личность звонившего сотрудники полиции установили буквально через час.
Личность звонившего сотрудники полиции установили буквально через час.
Хабаровск, 16 января, AmurMedia.
Сотрудники УМВД России по г. Хабаровску по горячим следам задержали подростка, причастного к сообщению о заложенном в школе взрывном устройстве. По факту ложного сообщения о взрывном устройстве проводят проверку, сообщили ИА AmurMedia в
Сегодня утром в единую диспетчерскую службу спасения позвонил неизвестный и сообщил, что в одной из школ краевого центра заложена бомба. Номер учебного заведения злоумышленник не назвал.
Сотрудники полиции внимательно изучили аудиозапись разговора. Судя по голосу, абонент являлся подростком, а характерный шум детских голосов вокруг дал основания предполагать, что звонок был сделан на перемене между уроками.
В результате
В присутствии отца он был опрошен инспекторами по делам несовершеннолетних. Школьник рассказал, что звонок он сделал из хулиганских побуждений, чтобы сорвать уроки в своем учебном заведении.
По данному факту проводится доследственная проверка.