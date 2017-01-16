Пожарные предотвратили взрыв в загоревшемся ресторане в Алматы

АСТАНА, 16 янв — Sputnik. Пожар произошел в ресторане «Red Dragon», в Медеуском районе Алматы, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Тревожный сигнал поступил на пульт 101 в 08.55 понедельника. Пожарные выехали на вызов с повышенным уровнем сложности и уже через восемь минут после звонка были на месте.

«В здании наблюдалось сильное задымление. Сотрудники противопожарной службы, используя аппараты на сжатом воздухе для защиты органов дыхания, проверили объект на наличие людей. Одновременно проводилась разведка на установление очага возгорания. Эвакуировано шесть газовых баллонов объемом 50 литров», — передает официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Людей в задымленном помещении не обнаружили. Площадь пожара составила всего 5 квадратных метров c горением продуктов отложения на стенках вентиляционного канала. Пламя перекинулось и на электродвигатель ресторанной вытяжки.