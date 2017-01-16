В Приморье за сведения о людях, ранивших тигренка, назначили награду

В пятницу в Пожарском районе Приморского края был обнаружен раненый тигренок, его доставили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где сейчас ветеринары борются за его жизнь. Полиция возбудила уголовное дело.

«За достоверную информацию об обстоятельствах, при которых был тяжело ранен тигренок в Пожарском районе, назначена награда в 150 тысяч рублей. По информации департамента охотничьего надзора Приморья, денежную компенсацию готов выплатить Дальневосточный филиал Центра “Амурский тигр”… Конфиденциальность гарантируется», — говорится в сообщении.