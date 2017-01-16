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08:06 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье за сведения о людях, ранивших тигренка, назначили награду

ВЛАДИВОСТОК, 16 янв — РИА Новости. Награда в 150 тысяч рублей назначена за достоверную информацию о неизвестных, ранивших амурского тигренка в Приморье, сообщает администрация края.

В пятницу в Пожарском районе Приморского края был обнаружен раненый тигренок, его доставили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где сейчас ветеринары борются за его жизнь. Полиция возбудила уголовное дело.

«За достоверную информацию об обстоятельствах, при которых был тяжело ранен тигренок в Пожарском районе, назначена награда в 150 тысяч рублей. По информации департамента охотничьего надзора Приморья, денежную компенсацию готов выплатить Дальневосточный филиал Центра “Амурский тигр”… Конфиденциальность гарантируется», — говорится в сообщении.

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