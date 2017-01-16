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09:11 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии демонтировали ледяную горку, где погиб ребенок

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Давлеканово власти решили демонтировать ледяную горку на центральной площади, после катания на которой погиб ребенок.

Напомним, трагический случай произошел здесь 3 января. Пятилетний мальчик получил травму головы и скончался через два дня в Республиканской детской клинической больнице. Следственный комитет по РБ возбудил уголовное дело. По версии следствия, медиками местной больницы, куда сначала обратились родители ребёнка, неверно было оценено состояние больного. При оказании медпомощи были допущены нарушения. Идет проверка, инцидентом заинтересовались и на федеральном уровне. Разобраться в ситуации потребовала глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова, делом занялся Росздравнадзор.

Вечером, 15 января большегрузная техника снесла ледяную конструкцию на площади города за пару часов.

«В этом нет ничего удивительного, — сообщают местные жители, — горку убирают каждый год после 14 января».

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