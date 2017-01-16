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09:15 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Два человека погибли при столкновении иномарки с деревом в Ростове

Два человека погибли при столкновении иномарки с деревом в Ростове 16 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 2.25 на улице Таганрогской. Автомобиль «Мерседес», водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением, врезался в дерево.

В результате происшествия водитель и пассажир иномарки погибли.

По факту ДТП проводится проверка.

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