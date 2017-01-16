150 тысяч рублей заплатят за информацию об обидчиках раненого тигренка в Приморье

Владивосток, 16 января, PrimaMedia.

Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр» готов выплатить 150 тысяч рублей за достоверную информацию о браконьерах, от рук которых сильно пострадал тигренок в Приморье, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на краевой департамент охотничьего надзора.

Напомним, тяжелораненого тигренка нашли в Приморье 13 января. Пострадавшее животное доставили в «Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных», где сейчас ветеринары борются за его жизнь.

«Организация готова выплатить вознаграждения за достоверную информацию об обстоятельствах преступления и виновных в этом лицах в размере 150 тысяч рублей. Конфиденциальность гарантируется», — подчеркнули в департаменте.