150 тысяч рублей заплатят за информацию об обидчиках раненого тигренка в Приморье
Центр «Амурский тигр» гарантирует конфиденциальность.
Центр «Амурский тигр» гарантирует конфиденциальность.
Владивосток, 16 января, PrimaMedia.
Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр» готов выплатить 150 тысяч рублей за достоверную информацию о браконьерах, от рук которых сильно пострадал тигренок в Приморье, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на краевой департамент охотничьего надзора.
Напомним, тяжелораненого тигренка нашли в Приморье 13 января. Пострадавшее животное доставили в «Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных», где сейчас ветеринары борются за его жизнь.
«Организация готова выплатить вознаграждения за достоверную информацию об обстоятельствах преступления и виновных в этом лицах в размере 150 тысяч рублей. Конфиденциальность гарантируется», — подчеркнули в департаменте.
На данный момент полиция и служба охотничьего надзора проводят специальные мероприятия по поиску преступников. Информацию о происшествии можно сообщить по электронной почте feb@amur-tiger.ru или по телефону