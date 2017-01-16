В Красноярске умер мужчина, проглотивший монтажную пену

В Красноярске скончался мужчина, зацементировавший себе желудок и пищевод монтажной пеной. Об этом сообщили в пресс-службе краевой больницы.

Напомним, инцидент произошел в начале декабря прошлого года. В больницу попал молодой человек, желудок которого был залит строительной пеной. Материал застыл и зацементировал пищевод, поэтому парень не мог есть и пить. Чтобы спасти мужчину, врачам пришлось разрезать желудок и доставать пену.

Очнувшись, мужчина рассказал медикам свою версию событий. По словам пациента, он делал дома ремонт и «нечаянно капнул пеной в рот». Однако врачи посчитали, что материал попал в организм намеренно, поскольку желудок был полностью им заполнен.

Врачи боролись за жизнь пациента почти полтора месяца, однако ночью 16 января мужчина умер. В больнице пояснили, что смерть наступила из-за отказа всех органов. Сейчас медики ждут заключения патологоанатомов.

Напомним, 11 января житель Красноярского края попал в больницу после того, как попытался проглотить полусырую куриную ногу. Мужчину доставили на «скорой помощи» в Красноярск из районного центра, где ему не смогли помочь. Пациент попал к медикам в тяжелом состоянии.