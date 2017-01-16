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09:13 (мск), источник: Вести Сочи

На трассе «Сочи Автодрома» разбились две дорогие иномарки

Во время частных заездов на «Сочи Автодроме» произошло ДТП — столкнулись два автомобиля.

Источник: Вести Сочи

Водитель одного из них набрал высокую скорость, а второй пытался совершить маневр, но не успел, передает «Россия 24».

В результате столкновения машины оказались разбиты, обе пришлось тушить. По данным телеканала, стоимость одной из иномарок — не меньше 10 млн рублей.

Что касается водителей, то один из них получил перелом руки. Пострадал ли второй, «Россия 24» не сообщает.

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